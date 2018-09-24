Битва на высоких скоростях: «Ростелеком» предоставил интернет для суперфинала турнира по World of Tanks в Казани

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-24T13:27:28+03:00

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Во Дворце единоборств «Ак Барс» в Казани прошел суперфинал всероссийского турнира «Время танков. Битва взводов» по военно-исторической игре World of Tanks. «Ростелеком» выступил техническим партнером мероприятия и обеспечил участников соревнований высокоскоростным доступом в интернет.

Фото: Из материалов пресс-службы

За звание чемпионов сражались сильнейшие команды кибертанкистов – победители отборочных состязаний в регионах России и странах СНГ. В суперфинале встретились Freedom из Казани, _T3S_ («Тетрис») из Екатеринбурга, «Тотито» из Минска и сборная команда TORNADO. Последняя завоевала первое место. Более трех тысяч зрителей следили за битвами на большом мультимедийном экране.

Желающие могли принять участие в любительских соревнованиях, попробовав свои силы в личном зачете. Организаторы состязаний установили более ста игровых компьютеров, за которыми геймеры демонстрировали боевые навыки. Два первых места завоевали игроки на эксклюзивных танках Т-44-100(Р), доступных только абонентам тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома».

Фото: Из материалов пресс-службы

- «Ростелеком» уже не первый год активно поддерживает киберспорт. Специально для геймеров компания разработала тарифный план «Игровой». Подключив его, абонент может пользоваться не только высокоскоростным интернетом, но и преимуществами в популярных компьютерных играх. Например, любители World of Tanks вместе с особым танком получают премиум-аккаунт, прокачанный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство» и слот в ангаре. На турнире сотни гостей уже оставили заявки на подключение тарифа, – отметил директор филиала в Республике Татарстан Андрей Юдов.

Оставить заявку на подключение тарифа «Игровой» можно в центрах обслуживания «Ростелекома», по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 690 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.