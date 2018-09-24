Казанцы устроят забег в честь 50-летия первого полета самолета Ту-144

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-24T13:44:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 сентября, жители Казани смогут принять участие в забеге, посвященном первому полету сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 и 130-летию конструктора Андрея Николаевича Туполева.

Мероприятие под символическим названием "Первый" пройдет на территории здания КНИТУ-КАИ, которое находится на улице Четаева, в 14.30. Но на регистрацию нужно будет подойти за час до начала - в 13.30

Поучаствовать, заранее заполнив заявку на сайте вуза, может любой желающий. Однако потенциальных участников предупреждают - им предстоит пробежать 2 500 метров. Эти цифры не просто прихоть организаторов. Дело в том, что максимальная скорость, которую может развить Ту-144 – 2 500 километров в час.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»