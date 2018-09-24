2019 год в Татарстане станет Годом рабочих профессий
Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов
Данное решение связано с проведением WorldSkills Kazan 2019. Фото: arskmedia.ru
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В этот понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением к Госсовету республики.
В частности, он заявил, что грядущий 2019 год отмечен подготовкой к 100-летию ТАССР и проведением в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. По этому наравне с Годом театра, объявленным в России, для Татарстана 2019 год станет также Годом рабочих профессий.
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