2019 год в Татарстане станет Годом рабочих профессий

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-24T12:28:51+03:00

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В этот понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением к Госсовету республики.

В частности, он заявил, что грядущий 2019 год отмечен подготовкой к 100-летию ТАССР и проведением в Казани чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills. По этому наравне с Годом театра, объявленным в России, для Татарстана 2019 год станет также Годом рабочих профессий.

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