2018-09-24T13:02:01+03:00
Общество

Врач-уролог и автожестянщик: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за сентябрь

В список также попали региональные менеджеры и программисты
Алина ГАБДУЛИНА
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Автожестянщикам в Казани предлагали от 50 до 100 тысяч рублей за месяцАвтожестянщикам в Казани предлагали от 50 до 100 тысяч рублей за месяцФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Стала известна пятерка самых высокооплачиваемых профессий в Казани за сентябрь по версии Superjob.

Так, первое место между собой разделили должности регионального менеджера по продажам и врача-уролога с предлагаемыми зарплатами от 80 тысяч рублей. Следующую позицию в списке заняли web-программисты. Им работодатели готовы платить от 70 до 100 тысяч в месяц.

На четвертом месте с заработной платой между 75 и 94 тысячами рублей разместилась вакансия менеджера по договорным отношениям.

Замыкает топ-5 зарплата для автожестянщика. Ему в Казани в сентябре предлагали от 50 до 100 тысяч рублей за месяц.

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