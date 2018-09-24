Врач-уролог и автожестянщик: топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Казани за сентябрь
Стала известна пятерка самых высокооплачиваемых профессий в Казани за сентябрь по версии Superjob.
Так, первое место между собой разделили должности регионального менеджера по продажам и врача-уролога с предлагаемыми зарплатами от 80 тысяч рублей. Следующую позицию в списке заняли web-программисты. Им работодатели готовы платить от 70 до 100 тысяч в месяц.
На четвертом месте с заработной платой между 75 и 94 тысячами рублей разместилась вакансия менеджера по договорным отношениям.
Замыкает топ-5 зарплата для автожестянщика. Ему в Казани в сентябре предлагали от 50 до 100 тысяч рублей за месяц.
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