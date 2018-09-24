Президент Татарстана о ситуации с татарским языком в школах: были допущены ошибки и упущения
24 сентября президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с обращением к Госсовету республики.
Глава региона коснулся и так называемого языкового вопроса – изучении татарского языка в школах.
По его словам, при формировании образовательной программы изучения национальных языков республик были допущены ошибки и упущения. А обсуждение этого вопроса должно стать для всех и, в частности, для системы, серьезным уроком.
- То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технология обучения татарскому языку - наше серьезное упущение, - заявил президент Татарстана.
Как сказал Рустам Минниханов, сейчас Минобрнауки республики должен проработать комплекс вопросов развитии всей инфраструктуры национального образования и вместе с КФУ завершить создание национального педагогического института.
Напомним, согласно решению, принятому в Госдуме, родители школьников в праве выбирать какой именно родной язык изучать.
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