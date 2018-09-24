Четыре мальчика из Татарстана удивили Максима Галкина на шоу "Лучше всех!"
Марк, Ратмир, Раис и Тимофей приехали из Татарстана в Москву, чтобы поучаствовать в программе Максима Галкина "Лучше всех!". Мальчики, назвавшие свою команду "PUKY RIDE TEAM" решили продемонстрировать всей стране, как умело они катаются на беговелах (велосипеды без педалей - Ред.). Трое из них - уроженцы Казани, а шестилетний Ратмир со своими родителями проживается в селе Габишево.
Ребята не только показали видео, на которых они исполняют экстремальные трюки, но и охотно повторили их в студии.
- Круто! - только и смог сказать удивленный такой ведущий Максим Галкин.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Знай наших!»