Четыре мальчика из Татарстана удивили Максима Галкина на шоу "Лучше всех!"

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-24T12:15:35+03:00

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Марк, Ратмир, Раис и Тимофей приехали из Татарстана в Москву, чтобы поучаствовать в программе Максима Галкина "Лучше всех!". Мальчики, назвавшие свою команду "PUKY RIDE TEAM" решили продемонстрировать всей стране, как умело они катаются на беговелах (велосипеды без педалей - Ред.). Трое из них - уроженцы Казани, а шестилетний Ратмир со своими родителями проживается в селе Габишево.

Ребята не только показали видео, на которых они исполняют экстремальные трюки, но и охотно повторили их в студии.

- Круто! - только и смог сказать удивленный такой ведущий Максим Галкин.

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