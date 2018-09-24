В Чувашии на трассе М-7 фура сбила насмерть пенсионера-велосипедиста на "зебре"
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Цивильском районе 23 сентября, в воскресенье. В 19.10 на 676 километре федеральной автодороги М-7 "Москва-Уфа" водитель большегруза DAF, следуя в сторону Казани, грубо нарушил правила дорожного движения - не пропустил пенсионера-велосипедиста, который переходил дорогу на "зебре".
При этом мужчина делал это по всем правилам - он вел в руках велосипед, на котором передвигался.
Сила удара была такова, что шансов выжить у 82-летнего пенсионера не было, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»