2018-09-24T12:41:09+03:00
Происшествия

В Чувашии на трассе М-7 фура сбила насмерть пенсионера-велосипедиста на "зебре"

Мужчина пытался перейти дорогу, спешившись с велосипеда
Лика ИСАЕВА
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Сила удара была такова, что шансов выжить у 82-летнего пенсионера не было.Сила удара была такова, что шансов выжить у 82-летнего пенсионера не было.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Цивильском районе 23 сентября, в воскресенье. В 19.10 на 676 километре федеральной автодороги М-7 "Москва-Уфа" водитель большегруза DAF, следуя в сторону Казани, грубо нарушил правила дорожного движения - не пропустил пенсионера-велосипедиста, который переходил дорогу на "зебре".

При этом мужчина делал это по всем правилам - он вел в руках велосипед, на котором передвигался.

Сила удара была такова, что шансов выжить у 82-летнего пенсионера не было, сообщили в УГИБДД МВД Чувашии.

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