Школьник, который попал в реанимацию в Турции, успешно вернулся в Казань

СЕГОДНЯ 11:23 2018-09-24T11:23:53+03:00

Сейчас Амир Ахатов находится в ДРКБ Татарстана под наблюдением

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Школьник, который попал в реанимацию во время отдыха в Турции, благополучно вернулся в Казань. В одной из больниц города-курорта Анталья десятиклассник из Казани провел почти неделю. Специальный борт доставил Амира Ахатова на родину вечером 21 сентября.

Сейчас подросток находится в детской республиканской клинической больнице Татартана. За ним наблюдают специалисты.

Близкие Амира благодарят всех, кто поддерживал их на протяжении этого времени и желал мальчику здоровья.

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