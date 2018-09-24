Прокуратура: в Набережных Челнах главврачи скрывали свои банковские счета

СЕГОДНЯ 10:56 2018-09-24T10:56:04+03:00

Их могут уволить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники прокуратуры Набережных Челнов проверили справки о доходах за 2017 год, представленных руководителями государственных автономных учреждений здравоохранения города.

В итоге выяснилось, что 17 главврачей вписали не все данные. Так, ими не были указано наличие как у себя, так и у членов семьи банковских счетов.

- По результатам проверки в адрес министра здравоохранения Татарстана внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, - сообщает прокуратура Набережных Челнов.

Отметим, что в случае непредставления или представления неполных, или недостоверных сведений о своих доходах руководители автономных учреждений здравоохранения могут быть уволены.

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