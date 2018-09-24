2018-09-24T10:42:18+03:00
Недвижимость

25 сентября в Казани отключат свет

Из-за плановых работ его не будет в трех районах города
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключение также запланировано и в частном секторе.Отключение также запланировано и в частном секторе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, с 8.00 до 13.00 обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Абжалилова, 19, 21, ул.Маленькая, 5, а также в общежитиях по адресам ул.Н.Ершова, 28, 30; с 9.00 до 17.00 – ул.Дзержинского, 11а и ул.К.Маркса, 16.

А с 14.00 до 17.00 без света оставят жителей домов по ул.Н.Ершова, 4/2, 8; с 11.00 до 13.00 – в доме №29 на ул.Товарищеская.

Также с 9.00 до 17.00 электричества не будет в поселке Старое Победилово Приволжского района по улицам Береговая, Садовая.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в поселке Кульсеитово Советского района по улицам: Авиации, Айнур,пер.Айнур, пер.Акъяр, Аулак, Байрам, Болынлык, Бэйге, Главная, Дулкын, Зеленая, Зеркальная, Журавлиная, Казан Су, Каменева, Ключевая, пер.Конструкторский, Лесная, Оптиков, Ромашковая, Светозарная, пер.Тенистый, Тугай, Туполева, Хвойная, Центральная, Чулпан, а также в садовых товариществах «Солнечный», «Дубок», «Рассвет», «Светлый плес», «Родник», «Восход-1», «Чишма», в лагере «Крутушка», ДОЛ им О.Кошевого.

На это же время обесточат и поселок Урманче по улицам Главная, Дачная, Лагерная, Светлая.

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