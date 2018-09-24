В Татарстане на "зебре" сбили беременную женщину
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Елабуге 22 сентября на улице Строителей у дома №9. Там по пешеходному переходу "зебре" переходила дорогу 23-летняя женщина. Она была беремена.
В этот момент к "зебре" подъехал автомобиль "Москвич", которым управлял 75-летний водитель. Пенсионер грубо проигнорировал правила дорожного движения и сбил женщину.
- Пешеход получила многочисленные травмы и доставлена в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - По данному факту проводится административное расследование.
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