В Татарстане на "зебре" сбили беременную женщину

СЕГОДНЯ 09:22 2018-09-24T09:22:49+03:00

На месте работали сотрудники полиции и "скорой помощи" Фото: Из материалов пресс-службы

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Дорожно-транспортное происшествие произошло в Елабуге 22 сентября на улице Строителей у дома №9. Там по пешеходному переходу "зебре" переходила дорогу 23-летняя женщина. Она была беремена.

В этот момент к "зебре" подъехал автомобиль "Москвич", которым управлял 75-летний водитель. Пенсионер грубо проигнорировал правила дорожного движения и сбил женщину.

- Пешеход получила многочисленные травмы и доставлена в больницу, - сообщили в УГИБДД МВД Татарстана. - По данному факту проводится административное расследование.

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