В Казани в старых гаражах нашли гранаты

СЕГОДНЯ 09:08 2018-09-24T09:08:39+03:00

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В Московском районе столицы Татарстана на улице Коллективной сносят старые сараи и гаражи. В субботу вечером, 23 сентября, местные подростки на развалинах одного из гаражей отыскали несколько предметов, похожих на гранаты. Гадать, что это на самсом деле, сами подростки не стали - вызвали правоохранителей.

К месту ЧП приехали сотрудники кинологической службы и саперы. Оказлалось, что гранаты учебные. Теперь правоохранители будут выяснять, кто их хранил опасные предметы и кому принадлежал этот гараж.

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