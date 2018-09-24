2018-09-24T08:49:07+03:00
Происшествия

В Казани женщина-водитель сбила насмерть пешехода и уехала с места аварии

Задержать ее смогли неравнодушные очевидцы ДТП
Лика ИСАЕВА
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Пешеход погиб на местеПешеход погиб на местеФото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на пешехода произошел на Горьковском шоссе в Кировском районе столицы Татарстана в субботу, 23 сентября. В темное время суток на проезжую часть вышел мужчина. Девушка, управлявшая отечественной легковушкой, сбила его, и поехала дальше.

За ней в погоню бросились автомобилисты, увидевшие момент наезда. Догнали через километр, на улице Болотникова. Ее прижали по ходу движения так, что она вынуждена была выехатиь на бордюр, только тогда она остановилась.

Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных травм.

Задержанная девушка заявила, что после наезда ее автомобиль потерял управление, и она не смогла вовремя остановиться. Как оно было на самом деле, будут выяснять эксперты и следователи МВД Татарстана.

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