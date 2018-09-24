В Набережных Челнах просят помочь страусу из зоопарка

СЕГОДНЯ 08:27 2018-09-24T08:28:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Набережных Челнов опубликовал в паблике Автограда анонимное сообщение. Он просит помочь страусу из зоопарка Тулпар в Конно-спортивном комплексе.

"У одного из страусов сильно травмирован глаз. Помогите провести адекватное лечение в исправлении дефекта глаза страуса. Вход ведь небесплатный, средства должны найтись. Надеюсь, что посетители, которые видели эту милую птицу, меня поддержат".

На телефонные звонки в комлексе не отвечают. Жители города рассказали, что небольшой зоопарк в конно-спортивном комплексе работает несколько лет. Уход за животными там хороший, что произошло с птицей, предположить не могут.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»