2018-09-23T17:04:58+03:00
Происшествия

В Татарстане легковушка на скорости взлетела на забор частного дома

Газовая труба смогла остановить полет автомобиля
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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Жителей частного дома в поселке Муслюмова разбудил страшный грохот за забором. Оказалось, что на забоое буквально висит "четырнадцатая". Газовая труба, которая проходит впереди дома и находится на высоте более двух метров, погнута.

Предположительно, водитель на момент совершения аварии был нетрезв, разогнался по пустой ночной улице поселка, и не справился с управлением. Легковушка взлетела вверх, но траекторию ее полета остановила газовая труба. "Четырнадцатая" врезалась в вертикальную опору газовой трубы.

Пострадал ли водитель - неизвестно.

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