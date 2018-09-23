2018-09-23T16:38:55+03:00
Происшествия

В Казани родители и друзья ищут 17-летнего Марселя Ахунова

Студент техникума ушел из дома и не вернулся
Лика ИСАЕВА
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Марсель пропал с субботы 22 сентябряМарсель пропал с субботы 22 сентябряФото: соцсети
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В соцсетях Казани и Татарстана появилось сообщение. Родители и друзья разыскивают 17-летнего Ахунова Марсель Наилевич.

Его приметы: худощавого телосложения, рост 165-170, носит очки. Ушел в субботу, 22 сентября, после 15.00, пока родителей не было дома.

- Он нам ниего не говорил, что ему куда-то надо было идти, - сообщила "КП-Казань" мама пропавшего мальчика. - Конфликтов ни с кем не было, днем был на занятиях, отвечал на вопросы педагога на всех парах. Мы обзвонили всех друзей, никто не знает, где он.

До настоящее время местонахождение Марселя не известно. Одет в черную тканевую курту, темно-синии джинсы, кроссовки.

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