В Казани пройдет концерт французской органистки
4 октября в ГБКЗ имени Сайдашева состоится концертфранцузской органистки Лидии Ксяшкевич.
Талантливая молодая органистка польского происхождения гастролирует во многих странах.
В качестве солиста сотрудничает с симфоническими оркестрами Словакии и Польши. Её концерты были записаны для европейских радио- и телеканалов. Получила Национальный диплом как преподаватель органа и фортепиано, выпустила монографию, посвященную органному исполнительству.
Сейчас Лидия Ксяшкевич является органистом кафедрального собора Нотр-Дам в городе Лан (Франция), и преподает в консерватории и Высшей академии музыки в Страсбурге.
В концерте прозвучат сочинения Мендельсона, Пьяццоллы,Буавена и других авторов.
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