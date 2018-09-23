В Казани пройдет концерт французской органистки

СЕГОДНЯ 15:58 2018-09-23T15:58:20+03:00

Органистка даст концерт в ГБКЗ имени Сайдашева Фото: Из материалов пресс-службы

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4 октября в ГБКЗ имени Сайдашева состоится концертфранцузской органистки Лидии Ксяшкевич.

Талантливая молодая органистка польского происхождения гастролирует во многих странах.

В качестве солиста сотрудничает с симфоническими оркестрами Словакии и Польши. Её концерты были записаны для европейских радио- и телеканалов. Получила Национальный диплом как преподаватель органа и фортепиано, выпустила монографию, посвященную органному исполнительству.

Сейчас Лидия Ксяшкевич является органистом кафедрального собора Нотр-Дам в городе Лан (Франция), и преподает в консерватории и Высшей академии музыки в Страсбурге.

В концерте прозвучат сочинения Мендельсона, Пьяццоллы,Буавена и других авторов.

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