В Чебоксарах мужчина решил выйти погулять через окно второго этажа
ЧП произошло 22 сентября, в субботу, в 15.00 на улице Совхозной в столице Чувашии. Под окнами пятиэтажки нашли мужчину. Он находился в состоянии сильного опьянения и получил травмы различной степени тяжести.
Приехавшие медики диагностировали у него травму позвоночника и доставили в больницу.
Как удалось установить картину произошедшего правоохранителям, мужчина крепко выпил в гостях и уснул. Протрезвеший хозяин решил выйти прогуляться, и закрыл дверь на ключ. Через некоторое время проснулся и гость. Увидев, что он заперт в квартире, решил выйти на улицу через окно второго этажа.
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