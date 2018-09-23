2018-09-23T14:10:37+03:00
Происшествия

В Чебоксарах мужчина решил выйти погулять через окно второго этажа

ЧП произошло на улице Совхозной
Лика ИСАЕВА
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Мужчину увезли в больницу с тяжелыми травмамиМужчину увезли в больницу с тяжелыми травмамиФото: Из материалов пресс-службы
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ЧП произошло 22 сентября, в субботу, в 15.00 на улице Совхозной в столице Чувашии. Под окнами пятиэтажки нашли мужчину. Он находился в состоянии сильного опьянения и получил травмы различной степени тяжести.

Приехавшие медики диагностировали у него травму позвоночника и доставили в больницу.

Как удалось установить картину произошедшего правоохранителям, мужчина крепко выпил в гостях и уснул. Протрезвеший хозяин решил выйти прогуляться, и закрыл дверь на ключ. Через некоторое время проснулся и гость. Увидев, что он заперт в квартире, решил выйти на улицу через окно второго этажа.

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