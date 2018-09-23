2018-09-23T14:11:03+03:00
Происшествия

В Марий Эл в аварию попал снегоболотоход, водитель в больнице

ДТП произошло в пятницу, 21 сентября
Лика ИСАЕВА
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Транспорт опрокинулсяТранспорт опрокинулсяФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием снегоболотохода произошла вечером в Медведевском районе республики. По предварительным данным, 36-летний водитель снегоболотохода превысил безопасную скорость на грунтовой дороге, не справился с управлением и опрокинулся.

В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести. Он доставлен в больницу.

Всего в пятницу, 21 сентября, на дорогах Марий Эл сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 272 нарушения правил дорожного движения, допущенных его участниками. Задержано четыре водителя в состоянии опьянения.

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