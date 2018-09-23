Татарстанский театр кукол "Экият" участвует в международных фестивалях

СЕГОДНЯ 12:02 2018-09-23T12:02:54+03:00

Изменить размер текста: A A

С 20 по 27 сентября Татарский государственный театр кукол "Экият" принимает участие сразу на двух фестивалях. Татарская группа отправила в Актобе, Казахстан, где участвует в V Международном фестивале театров кукол "Ассалямагаляйкум-V". Они представят на суд жюри спектакль "Та га – Чулпан, айга – З р " (Чулпан – звезда взойдет!..) по пьесе Зульфата, поставленный режиссером Ильдусом Зиннуровым. А русская группа в эти дни участвует в VII Международном фестивале театров кукол "Белгородская забава" в Белгороде. Там они представлют вниманию жюри и зрителей спектакль "Теремок" С.Маршака, в постановке Рафаэля Тагирова.

Основной задачей Фестивалей считается обмен опытом, знакомство с наиболее значимыми работами профессиональных театров, поиск нового драматургического материала, пропаганда искусства театра кукол, как средства общения и взаимопонимания между людьми разных культур и социальных слоев, и знакомство «компьютерного поколения» с лучшими работами живого театра кукол.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»