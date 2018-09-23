В Марий Эл 17-летний байкер сбежал после наезда на пешехода

СЕГОДНЯ 11:06 2018-09-23T11:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 22 сентября, в субботу, в Оршанском районе республики. По обочине неосвещенной дороги поздно вечером между деревнями Малой Оршой и Большой Оршой шел 47-летний пешеход. Мужчина не был одет в одежды со световозвращающими элементами, и стал невидимым для участников дорожного движения. 17-летний мотоциклист, не имеющий водительских прав на управление мотоциклом, тем не менее, сел за руль и попытался прокатиться. Он не заметил мужчину и сбил его.

Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, байкер скрылся с места наезда.

Пешехода с травмами отправили в больницу, мотоциклиста быстро нашли.

Теперь молодому человеку грозит административная ответственность за то, что сел за руль, не имея спецправ, сбил человека и оставил его в беспомощном состоянии.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»