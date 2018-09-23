2018-09-23T10:15:29+03:00
Звезды

В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Поиск"

Мероприятие состоится 26 сентября в кинотеатре Алмаз Синема Порт РК Ривьера
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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Новая лента казахстанского и российского режиссера Тимура Бекмамбетова выходит на экраны 27 сентября. Но для казанцев сделали исключение - они смогут увидеть триллер "Поиск" на сутки раньше официальной премьеры - 26 сентября.

Все началось с того, что 16-летняя дочь Дэвида Кима пропадает без следа, полиция разводит руками. Отчаявшийся отец взламывает компьютер девочки, чтобы понять, что он ничего не знает про дочь…

Продюсерский проект Тимура Бекмамбетова, снятый в формате screen life – действие триллера целиком происходит на экранах компьютера и других устройств.

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