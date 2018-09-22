За последние сутки полицейские в Татарстане изъяли 40 граммов наркотиков

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-22T18:16:06+03:00

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Стало известно, что за последние сутки в Татарстане сотрудники полиции изъяли около 40 граммов наркотических средств: 4 грамма экстракта маковой соломки и более 38 -дизайнерских наркотиков. 37,9 из них были обнаружены в Советском районе Казани. Там были задержаны ранее судимая жительница Авиастроительного района города и 24-летний нижнекамец. У них были изъяты 0,49 и 37,4 граммов запрещённых веществ. Помимо этого, наркотики нашли в у двух других татарстанцев: также ранее судимых жителей Альметьевского и Нижнекамского районов республики.