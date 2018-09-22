Четыре волейболистки казанского "Динамо" вошли в состав сборной России на чемпионат мира
Стал известен состав сборной России по волейболу, который представит страну на чемпонате мира - 2018. В него вошли четыре татарстанские спортсменки. Девушки из казанской волейбольной команды "Динамо" отправятся в Японию на спортивное мероприятие, которое пройдет с 29 сентября по 20 октября. Такая информация появилась на официальной странице сборной России по волейболу.
Так, в состав команды вошли: Дарья Малыгина, Ирина Королева, Анна Котикова и Евгения Старцева, которая станет капитаном сборной на турнире.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Волейбольный клуб Динамо-Казань»