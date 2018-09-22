2018-09-22T15:15:11+03:00
Спорт

Четыре волейболистки казанского "Динамо" вошли в состав сборной России на чемпионат мира

Евгения Старцева, Дарья Малыгина, Ирина Королева и Анна Котикова отправятся в Японию уже в конце сентября
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Динамо-Казань"Фото: пресс-служба волейбольного клуба "Динамо-Казань"
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Стал известен состав сборной России по волейболу, который представит страну на чемпонате мира - 2018. В него вошли четыре татарстанские спортсменки. Девушки из казанской волейбольной команды "Динамо" отправятся в Японию на спортивное мероприятие, которое пройдет с 29 сентября по 20 октября. Такая информация появилась на официальной странице сборной России по волейболу.

Так, в состав команды вошли: Дарья Малыгина, Ирина Королева, Анна Котикова и Евгения Старцева, которая станет капитаном сборной на турнире.

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