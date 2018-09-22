В Казани появится центр развития водных видов спорта FINA

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-22T14:10:57+03:00

Он будет расположен на базе Училища олимпийского резерва

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Накануне, 21 сентября, в министерстве спорта Татарстана был подписан договор между республикой и Международной федерацией плаванья FINA. Именно в рамках этого сотрудничества в Казани в скором времени будет открыт центр развития водных видов спорта FINA.

Известно, что он расположится на базе Училища олимпийского резерва, в спортивном комплексе "Олимпиец". Здесь будут заниматься и оттачивать свое мастерство спортсмены и тренеры Татарстана.

- Это вообще одна из наших принципиальных задач – обеспечить участие в образовательных мероприятиях Центра тренеров и специалистов плавания из Татарстана, чтобы шел процесс повышения квалификации. Разумеется, то же самое касается и наших доморощенных спортсменов, которым Центр позволит сделать серьезных шаг в развитии, - передает пресс-служба ведомства слова министра спорта республики Владимира Леонова.

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