В Татарстане из запланированных 114 медучреждений отремонтировали пока лишь 19

СЕГОДНЯ 13:01 2018-09-22T13:01:34+03:00

Всего на ремонтные работы было выделено порядка 3,2 миллиардов рублей

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Известно, что в январе за 2018 год в Татарстане планировалось провести ремонтные работы в 114 медицинских учреждениях. Однако накануне, 21 сентября, во время республиканского совещания в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин признался, что на данный момент отремонтировано лишь 18 подобных объекта.

Ещё на 92 точках ведутся работы. На какой они стадии и успеют ли завершиться к концу текущего года - неизвестно.

Отметим, что на ремонт 19 медицинских учреждений в Казани, 14 - в Набережных Челнах, 6 - в Нижнекамске, 4 - в Альметьевске и 71 - в муниципальных районах Татарстана из бюджета республики было выделено порядка 3,2 миллиардов рублей.

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