2018-09-22T13:01:34+03:00
Общество

В Татарстане из запланированных 114 медучреждений отремонтировали пока лишь 19

Всего на ремонтные работы было выделено порядка 3,2 миллиардов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Ещё на 92 объектах ведутся работыЕщё на 92 объектах ведутся работыФото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Изменить размер текста:

Известно, что в январе за 2018 год в Татарстане планировалось провести ремонтные работы в 114 медицинских учреждениях. Однако накануне, 21 сентября, во время республиканского совещания в Доме Правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин признался, что на данный момент отремонтировано лишь 18 подобных объекта.

Ещё на 92 точках ведутся работы. На какой они стадии и успеют ли завершиться к концу текущего года - неизвестно.

Отметим, что на ремонт 19 медицинских учреждений в Казани, 14 - в Набережных Челнах, 6 - в Нижнекамске, 4 - в Альметьевске и 71 - в муниципальных районах Татарстана из бюджета республики было выделено порядка 3,2 миллиардов рублей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре волейболистки казанского "Динамо" вошли в состав сборной России на чемпионат мира
В Казани появится центр развития водных видов спорта FINA
Айдар Метшин поздравил нижнекамцев с днем рождения города
В Казани на время перестанет курсировать троллейбус №13
"Ак Барс" обыграл "Нефтехимик" со счетом 2:1
Татарстан ждет кратковременное бабье лето
В Казани задержали пьяного пенсионера-водителя, который признался в угоне
В Чувашии задержали нелегальных перевозчиков, которые переправляли людей через Волгу
Загадочно пропала фура везущая в Набережные Челны одежду на 8 миллионов рублей
"Царицыно" вновь оштрафовали за продажу "халяльной" колбасы со свининой
В Казани вор-шизофреник залез под машину, где сам себя изрезал
В Набережных Челнах мужчина украл коньяк и напал на женщину с ребенком
В Татарстане к отопительному сезону 2018-2019 готовы системы 98,5% многоквартирных домов
В Татарстане по факту ЧП на газовой заправке следственный комитет возбудил уголовное дело
Президент Татарстана встретился с послом Нидерландов в России
Полицейские Казани поймали женщин, которые обворовали пенсионерок на 440 тысяч рублей
В Казани суд закрыл подростковый реабилитационный центр из-за жалоб на пытки и секс-насилие
Татарстанец привез 10 медалей со Всемирных игр пожарных и полицейских
Вандалы ни причем: полицейские выяснили, кто разрушил арт-обьект ЧМ-2018 в центре Казани
Президент Татарстана встретился с ответственным за вооружение в Госкорпорации «Ростех»
В Набережных Челнах несовершеннолетняя учинила разгром в магазине и угрожала его взорвать
ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве
В Казани прокурор просит для обвиняемых в жестоком убийстве умственно отсталого от 9 до 18 лет колонии
В лесах Марий Эл грибники нашли останки пропавшего пенсионера