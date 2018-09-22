2018-09-22T11:25:07+03:00
Общество

В Казани на время перестанет курсировать троллейбус №13

Одновременно с этим увеличиться количество троллейбусов других маршрутов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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С 22 сентября в Казани перестанет курсировать троллейбус №13. Об этом предупреждает мэрия города.

Причиной этому стал ремонт проезжей части и ограничение движения на участке по улице Максимова от улицы Деменьтева до Ленинградской. С 20 августа из-за этих работ троллейбус ездил по сокращенному маршруту, но это привело к снижению его востребованности среди казанцев. Исполнительным комитетом города было решено вовсе убрать его с дорог на некоторое время.

Однако, с 22 числа увеличится количество троллейбусов других маршрутов. Так, на маршрут №1 будет выходить на два троллейбуса больше, на маршрут №5 - на 5 троллейбусов больше, на маршрут №8 - на 3.

Когда на дороги Казани вернется троллейбус №13 пока не известно.

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