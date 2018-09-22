Айдар Метшин поздравил нижнекамцев с днем рождения города

СЕГОДНЯ 12:21 2018-09-22T12:21:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 сентября, Нижнекамск отмечает свой 52 день рождения. Статус города ему был присвоен в далеком 1966 году.

С этим событием горожан поздравил мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Текст обращения опубликован на официальном сайте города.

- Это наш общий праздник – тех, чьим трудом создавался Нижнекамск, и тех, кому еще предстоит принять эстафету ответственности за будущее малой родины. Упорный труд, талант и творческое начало объединяют нас в стремлении обеспечить Нижнекамску дальнейшее развитие, превратить его в более сильный, комфортный и процветающий город! И я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем воплотить в жизнь еще не один масштабный и перспективный проект, - написал он.

После, Айдар Метшин пожелал каждому горожанину добра, любви, благополучия и здоровья. Отметим, что на сегодняшний день в Нижнекамске проживает порядка 237 тысяч человек.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»