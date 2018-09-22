2018-09-22T09:52:59+03:00
Общество

Татарстан ждет кратковременное бабье лето

Например, в Казани с 22 по 24 сентября температура воздуха будет на 7-8 градусов выше нормы
Алина ГАБДУЛИНА
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Осенняя погода и 12-13 градусов в течение дня вернуться в Татарстан уже во вторник, 25-ого числаОсенняя погода и 12-13 градусов в течение дня вернуться в Татарстан уже во вторник, 25-ого числаФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Татарстан все-таки ждет хоть и кратковременное, но бабье лето. Так, например, в Казани с 22 по 24 сентября температура воздуха обещает быть на 7-8 градусов выше нормы. Причиной таких изменений станет приход в республику антициклона. Об этом сообщает пресс-служба КФУ, ссылаясь на прогноз заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы профессора Юрия Переведенцева.

В частности, в выходные в столице Татарстана столбики термометров будут показывать от 22 до 23 градусов днем, и от 12 до 13 - ночью. Осадков ближайшие дни не ожидается.

В понедельник, 24 сентября, будет немного прохладнее: 21 градус днем и 12 - ночью. Помимо этого, в Казани возможен дождь.

Осенняя погода и 12-13 градусов в течение дня вернуться в Татарстан уже во вторник, 25-ого числа.

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