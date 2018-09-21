2018-09-21T19:57:31+03:00
Происшествия

В Казани задержали пьяного пенсионера-водителя, который признался в угоне

Мужчина назвал все это приключением и признался в нехватке острых ощущений
Искандер ЯРУЛЛИН
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Ночью 21 сентября экипаж сотрудников ГИБДД остановил «Ладу Калину». За рулем находился пожилой мужчина. Невооруженным глазом было понятно, что мужчина пьян. Ни паспорта, ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль у него с собой не было.

Кроме того, мужчина признался, что в прошлом он дальнобойщик и ему давно не хватает острых ощущений, поэтому автомобиль он просто угнал.

Сотрудники проверили автомобиль. В числе угнанных он не значился. Выяснилось, что мужчина ездил по доверенности. Но эта поездка за рулем была его последней на ближайшие полтора года.

Когда мужчине предложили проверить его состояние на алкоголь - прибор показал почти 1,3 промилле. Кроме того нарушитель признался, что вся процедура задержания показалась ему приключением.

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