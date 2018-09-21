В Татарстане к отопительному сезону 2018-2019 готовы системы 98,5% многоквартирных домов

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-21T18:55:25+03:00

Об этом стало известно на республиканском совещании. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На республиканском совещании в Доме правительства министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что на 20 сентября к отопительному сезону 2018-2019 в плане нормативного состояния централизованных систем теплоснабжения из 11 993 в регионе готовы 11 808 многоквартирных домов. То есть 98,5%.

Что же касается непосредственно объектов коммунальной сферы, то в Татарстане котельные готовы на 99,3%, тепловые сети – 98,4%, водозаборные сооружения - 100%, водопроводные насосные станции – 99%, водопроводные сети - 100%, канализационные сети - 96%.

В социальной сфере к отопительному сезону 2018-2019 готовы 2 089 объектов здравоохранения (99,9%), 3 354 объекта образования (99,9%), 1 991 объект культуры (99,9%), 273 спортивных объекта (99,3%), 182 объекта социальной защиты и центров занятости населения (100%).

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