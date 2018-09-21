2018-09-21T19:34:57+03:00
Происшествия

Загадочно пропала фура везущая в Набережные Челны одежду на 8 миллионов рублей

Она направлялась из Москвы
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: logistika-tut.ruФото: logistika-tut.ru
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Московские полицейские разыскивают фуру, о пропаже которой сообщил индивидуальный предприниматель. В ночь на 21 сентября 33-летний предприниматель отправил из Москвы в Набережные Челны фуру с одеждой.

Мужчина сообщил правоохранительным органам, что груженую одеждой и обувью фуру «Ивеко» он загрузил на Тихорецком бульваре на территории торгово-ярмарочного комплекса «Москва».

В срок фура не прибыла, а водитель уже долгое время не выходит на связь. По словам предпринримателя он заключил договор с одной из транспортировочных компаний столицы на погрузку и оправку груза - всего 15 тонн одежды.

В случае, если водитель фуры так и не обьявится, предприниматель понесет колоссальные убытки. Стоимость товара достигает 8 миллионов рублей. Проблемы будут и у транспортной компании, которая не выполнила заказ, прописанный в договоре.

По данному факту поицейские проводят проверку.

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