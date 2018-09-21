Президент Татарстана встретился с послом Нидерландов в России

СЕГОДНЯ 18:34 2018-09-21T18:35:15+03:00

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В эту пятницу, 21 сентября, в Казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в России Региной Вероникой Марией Джонс-Бос. Гостья удостоилась букета из рук главы республики.

Беседа состоялась в связи с прибытием в Казань делегации, в состав которой также вошли представители ряда голландских компаний. Они уже провели ряд встреч в татарстанских Минтрансе, Минздраве и Минобрнауки.

Как было отмечено, все же перспективными для сотрудничества с Татарстаном для голландцев являются расширение поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отрасли, расширение сотрудничества с компаниями, кооперация в области судостроения и автомобилестроения, а также создание совместных предприятий в области переработки сельхозпродукции.

- Мы заинтересованы в развитии деловых отношений с компаниями Нидерландов, - заявил на встрече Рустам Минниханов.