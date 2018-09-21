2018-09-21T17:53:40+03:00
Происшествия

В Казани суд закрыл подростковый реабилитационный центр из-за жалоб на пытки и секс-насилие

Утверждается, что из-за измывательств 14-мальчик из Москвы попытался покончить с собой
Олег ЛУГОВОЙ
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Сейчас по указанным фактам идет уголовное расследование.Сейчас по указанным фактам идет уголовное расследование.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту пятницу суд удовлетворил иск прокуратуры о закрытии подросткового реабилитационного центра в Казани, принадлежащий ООО «Символ».

Напомним, именно по факту доведения до самоубийства в этом центре 14-мальчика из Москвы следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело. К счастью, подросток жив. На этот роковой шаг он решился из-за измывательств со стороны взрослых сотрудников.

Как сообщает правозащитная организация «Зона права», по словам мальчика, его и других подростков в центре выгоняли на улицу голыми и поливали ледяной водой из шланга, а также заставляли долгое время сидеть на стуле неподвижно и глядеть в одну точку.

Кроме того, как утверждают правозащитники, следователи расследуют дело о секс-насилии над подростком в центре. Утверждается, что этой весной 16-летнюю воспитанницу в качестве наказания вывезли в реабилитационный центр ООО «Триумф» и заставили там, оголив половые органы, приседать в присутствии взрослых мужчин.

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