Татарстанец привез 10 медалей со Всемирных игр пожарных и полицейских

СЕГОДНЯ 17:39 2018-09-21T17:39:18+03:00

Из них девять наград высшей пробы

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Сотрудник МЧС из Нижнекамска Алексей Кузнецов вернулся с прошедшедших в Южной Корее Всемирных игр пожарных и полицейских. Ведущий инженер по профилактике пожаров пзавоевал 10 медалей, девять из которых - "золотые".

Татарстанец опередил соперников в эстафетах 4х100 и 4х400 метров, в беге на 110 метров с барьерами, в метании молота и диска, толкании ядра, а также в прыжках в длину, высоту и в тройном прыжке.

К слову, кроме спорта и пожарно-приколадному мастерству, участники Всемирных игр также сорвеновались в картах, боулинге, дартсе и даже рыбалке.

Отметим, Андрей Кунецов является мастером спорта России по пожарно-прикладному спорту, действующим членом сборных команд, в том числе и Татарстана.

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