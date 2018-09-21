Президент Татарстана встретился с ответственным за вооружение в Госкорпорации «Ростех»

СЕГОДНЯ 16:41 2018-09-21T16:41:08+03:00

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В эту пятницу, 21 сентября, в рабочем кабинете Казанского Кремля президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с директором кластера «Вооружение» Госкорпорации «Ростех» Сергеем Абрамовым.

Во время беседы они обсудили дальнейшее сотрудничество Татарстана с «Ростехом».

Так, например, было отмечено, что Федеральное агентство воздушного транспорта России 6 сентября 2018 года выдало сертификат типа на спецсамолет для выполнения авиахимработ Т-500. Это воздушное судно, разработанное татарстанской фирмой, стало первым в истории современной России сертифицированным бортом сельхозназначения.

- Полученный сертификат позволяет начать серийный выпуск Т-500. До конца 2018 года планируется выпустить 10 машин, в 2019 году ожидается выход на производственную мощность до 120 самолетов в год, - отметил директор кластера «Вооружение» Госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

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