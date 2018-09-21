2018-09-21T17:24:09+03:00
Общество

Вандалы ни причем: полицейские выяснили, кто разрушил арт-обьект ЧМ-2018 в центре Казани

Плавающий мяч оказался виноват сам
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Такого поворота не ожидал никто. После того как в социальных сетях появились фотографии с разрушенным арт-обьектом в форме гигантского футбольного мяча в протоке Булак, полицейские начали искать вандалов.

Были предположения, что это могли сделать выпившие подростки, которые возвращались под утро из одного из ночных заведений города.

Ответ на все вопросы дали записи с камер видеонаблюдения. Изучив их, полицейские установили, что 15 сентября мяч, видимо, из-за сильного ветра оторвался от крепления и отправился в свободное плавание.

- 19 сентября конструкция столкнулась с работающим фонтаном и была разрушена струями воды, - сообщили «КП - Казань» в УМВД Казани.

За все это время мяч смог проплыть около двух километров и, скорее всего, он разрушился не за один раз – на его пути было несколько фонтанов.

О восстановлении арт-обьекта сейчас речь не идет. В зимнее время, когда все покрывается льдом - его бы все-равно перенесли из воды.

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