"Царицыно" вновь оштрафовали за продажу "халяльной" колбасы со свининой

СЕГОДНЯ 19:22 2018-09-21T19:22:32+03:00

"Царицыно" получило штраф на 100 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сертификат на выпуск продукции компания получила от татарстанского центра по аудиту и контролю "Халяль"

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"Царицыно" получило штраф на 100 тысяч рублей из-за продажи "хяляльных" сосисок и колбасы, в которых экспертами была обнаружена свинина. Об инциденте сообщает пресс-служба Совета муфтиев России, ссылаясь на письмо территориального отдела Роспотребнадзора в ЮАО Москвы.

Ранее сертификат на выпуск продукции компании выдала татарстанская коммерческая фирма "Центр по аудиту и контролю "Халяль".

- Данная организация не имеет отношения ни к одному из Духовных управлений мусульман, -отмечается в сообщении Совета муфтиев России.

Это уже не первый подобный случай за всю историю существования ОАО "Царицыно". Так, чуть более месяца назад свинину в их колбасах нашли и краснодарские специалисты.

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