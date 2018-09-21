"Царицыно" вновь оштрафовали за продажу "халяльной" колбасы со свининой
"Царицыно" получило штраф на 100 тысяч рублей из-за продажи "хяляльных" сосисок и колбасы, в которых экспертами была обнаружена свинина. Об инциденте сообщает пресс-служба Совета муфтиев России, ссылаясь на письмо территориального отдела Роспотребнадзора в ЮАО Москвы.
Ранее сертификат на выпуск продукции компании выдала татарстанская коммерческая фирма "Центр по аудиту и контролю "Халяль".
- Данная организация не имеет отношения ни к одному из Духовных управлений мусульман, -отмечается в сообщении Совета муфтиев России.
Это уже не первый подобный случай за всю историю существования ОАО "Царицыно". Так, чуть более месяца назад свинину в их колбасах нашли и краснодарские специалисты.
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