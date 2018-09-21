ВТБ и муниципалитет Нижнекамска подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-21T16:02:35+03:00

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19 сентября в Нижнекамске руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина и заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Ратмир Беляев подписали соглашение о сотрудничестве. Мероприятие состоялось в рамках заседания Совета по предпринимательству Нижнекамского муниципального района.

Договор определяет основные направления взаимодействия сторон по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса на территории Нижнекамска. В частности, банк и муниципалитет будут содействовать реализации проектов и программ для резидентов территории опережающего развития Нижнекамска, а также развитию инвестиционного, инновационного и научно-технического сотрудничества на территории города.

- На сегодняшний день на территории Закамской зоны ВТБ обслуживает более трех тысяч предприятий и организаций различных отраслей - торговли, сельского хозяйства, промышленности и IT сферы. Наше сотрудничество с администрацией города направлено на укрепление экономики, стимулирование роста предпринимательской активности, в том числе, за счет использования механизмов государственной поддержки, - прокомментировала руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в республике Татарстан Марьям Давлетшина.