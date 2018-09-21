В Казани вор-шизофреник залез под машину, где сам себя изрезал

СЕГОДНЯ 19:12 2018-09-21T19:12:28+03:00

Мужчина также успел побегать по крышам автомобилей, стоящих на парковке у супермаркета

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Накануне, 20 сентября, в Казани был задержан мужчина, который пытался незаметно вынести из супермаркета полный рюкзак красной рыбы, не заплатив за нее. Вор своевременно был замечен сотрудниками магазина, но на этом история не закончилась.

Сразу после того, как мужчину попытались задержать, он разбил стеклянную бутылку и порезал ей руку одного из сотрудников. Затем он выскочил на улицу и принялся прыгать по крышам припаркованных машин.

Прибывший на место охранник, попытался схватить разбушевавшегося мужчину, но ничего не вышло. Тот залез под днище одного из автомобилей и при помощи все той же разбитой бутылки начал резать себе живот.

Позже задержанный признался сотрудникам полиции, что болеет ВИЧ и страдает раком крови. Помимо этого, оказалось, что мужчина состоит на учете у психиатра - у него шизофрения.

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