2018-09-21T15:06:47+03:00
Экономика

В Татарстане открылся Центр специального машиностроения за 4 миллиарда рублей

Производственный комплекс запустили на базе зеленодольского завода
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Pozis.ruФото: Pozis.ru
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В Татарстане состоялось открытие Центра специального машиностроения на базе завода "ПОЗиС". Не так давно здесь применялись устаревшие энергозатратные технологии.

Модернизация составила 4 миллиарда рублей. Теперь производительность труда увеличилась более чем в 2 раза, а потребление энергии наппротив - снизилось в 1,5 раза.

Центр представляет собой обновленный производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием мирового уровня.

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