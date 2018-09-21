В Татарстане открылся Центр специального машиностроения за 4 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-21T15:06:47+03:00

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В Татарстане состоялось открытие Центра специального машиностроения на базе завода "ПОЗиС". Не так давно здесь применялись устаревшие энергозатратные технологии.

Модернизация составила 4 миллиарда рублей. Теперь производительность труда увеличилась более чем в 2 раза, а потребление энергии наппротив - снизилось в 1,5 раза.

Центр представляет собой обновленный производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием мирового уровня.

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