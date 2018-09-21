СЕГОДНЯ 19:02 2018-09-21T19:02:02+03:00

Поймавшие его очевидцы уже собирались устроить самосуд, но его спас охранник магазина [видео]

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21 сентября в Набережных Челнах был задержан грабитель в розыске. В этот раз мужчина решил украсть из магазина бутылку коньяка. Ему это удалась, но вору этого показалось мало - убегая из магазина, он пнул ногой женщину и коляску с ребенком.

За них решили заступится двое очевидцев. Они устроили драку с мужчиной. Вокруг тут же собралась толпа.

Горожане уже были на грани самосуда над мужчиной, но в этот момент его спас охранник магазина. Он вывел его из толпы и спрятал в одном из служебных помещений, где тот и находился до прибытия сотрудников полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/669957" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах мужчина украл коньяк и напал на женщину с ребенком. Автор: система безопасности "Дельта".

Правоохранители выяснили, что это было не первое преступление мужчины. До этого момента он находился в розыске за совершение аналогичных преступлений.

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