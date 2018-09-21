В Набережных Челнах мужчина украл коньяк и напал на женщину с ребенком
21 сентября в Набережных Челнах был задержан грабитель в розыске. В этот раз мужчина решил украсть из магазина бутылку коньяка. Ему это удалась, но вору этого показалось мало - убегая из магазина, он пнул ногой женщину и коляску с ребенком.
За них решили заступится двое очевидцев. Они устроили драку с мужчиной. Вокруг тут же собралась толпа.
Горожане уже были на грани самосуда над мужчиной, но в этот момент его спас охранник магазина. Он вывел его из толпы и спрятал в одном из служебных помещений, где тот и находился до прибытия сотрудников полиции.
В Набережных Челнах мужчина украл коньяк и напал на женщину с ребенком. Автор: система безопасности "Дельта".
Правоохранители выяснили, что это было не первое преступление мужчины. До этого момента он находился в розыске за совершение аналогичных преступлений.
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