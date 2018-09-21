2018-09-21T15:56:08+03:00
Происшествия

В Казани прокурор просит для обвиняемых в жестоком убийстве умственно отсталого от 9 до 18 лет колонии

На скамье подсудимых оказались трое татарстанцев, один из них несовершеннолетний
Олег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что подсудимые этим убийством решили скрыть избиение.Утверждается, что подсудимые этим убийством решили скрыть избиение.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Верховном суде Татарстана продолжается уголовный процесс в отношении троих жителей Нурлата. В зависимости от роли каждого их обвиняют в избиении, убийстве, вовлечении в совершение преступления несовершеннолетнего и угоне.

Во время прений по делу гособвинитель попросил приговорить их к колонии, в том числе и воспитательной, на срок от 9 до 18 лет, с последующим ограничением свободы на 1,5 и 2 года.

По версии следствия, в начале января этого года подсудимые, один из которых несовершеннолетний, в квартире по улице Красноармейской, что в Нурлате, выпивали вместе со знакомым, страдающим умственной отсталостью.

В ходе застолья возникла ссора. В результате которой был избит тот самый знакомый. Тогда один из подсудимых предложил скрыть этот факт убийством.

Передавая друг другу нож, они нанесли им мужчине не менее 24 ударов, от которых тот скончался. Кроме того, этой весной самый младший из этой компании по пьяни попался на угоне машины, которую он в итоге бросил.

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