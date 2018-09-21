2018-09-21T14:27:00+03:00
Общество

Арбитражный суд Татарстана не стал рассматривать иск о признании недействительным брачного договора Роберта Мусина

Дело в том, что эти претензии к экс-руководителю рухнувшего Татфондбанка сейчас объединяют с подобными, но уже от другого заявителя
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: prav.tatarstan.ruФото: prav.tatarstan.ru
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Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск компании «Аида и Д» о признании брачного договора Лидии и Роберта Мусиных недействительным. Дело в том, что аналогичное заявление в суд в отношении своего бывшего руководителя подало ПАО «Татфондбанк», а если точнее, то временный управляющий.

Оба истца считают, что брачный договор экс-банкира под следствием и его женой был заключен, чтобы меньше заплатить по долгам. В то же время сторона Роберта Мусина уверяет, что это не так – соглашение лишь защищает права супругов и их детей от перспективы остаться без какого-либо имущества.

Отметим, ранее сообщалось, что экс-руководитель рухнувшего «Татфондбанка» Роберт Мусин задолжал ООО «Аида и Д» порядка 157,3 миллиона рублей. И иск компании в плане брачного договора должен был быть рассмотрен 21 сентября.

Однако Арбитражный суд Татарстана не стал этого делать, потому что таких заявления теперь два и их нужно объединить. Так что процесс переносится на 15 ноября.

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