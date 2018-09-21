В лесах Марий Эл грибники нашли останки пропавшего пенсионера
Тихая охота для грибников в лесу около поселка Визимьяры Килемарского района обернулась неприятной находкой.
Они вместо грибов обнаружили останки человека. На место выехали представители правоохранительных органов, была инициирована доследственная проверка по факту данной находки.
В настоящее время опознали погибшего уже опознали по одежде. Родственники признали в нем пропавшего год назад 86-летнего пенсионера. Для подтверждения этой информации будет проведена генетическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.
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