В лесах Марий Эл грибники нашли останки пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 15:22 2018-09-21T15:22:46+03:00

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Тихая охота для грибников в лесу около поселка Визимьяры Килемарского района обернулась неприятной находкой.

Они вместо грибов обнаружили останки человека. На место выехали представители правоохранительных органов, была инициирована доследственная проверка по факту данной находки.

В настоящее время опознали погибшего уже опознали по одежде. Родственники признали в нем пропавшего год назад 86-летнего пенсионера. Для подтверждения этой информации будет проведена генетическая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Марий Эл.

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