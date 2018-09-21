2018-09-21T13:05:33+03:00
Недвижимость

Ряд домов в Советском районе Казани оставят без воды больше чем на сутки

Это связано с работами по подключению водопровода автовокзала на улице Аграрная к водоводу по проспекту Камалеева
Олег ЛУГОВОЙ
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Воду отключат с 23.00 22 сентября до 5.00 24 сентября.Воду отключат с 23.00 22 сентября до 5.00 24 сентября.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Так, с 23.00 22 сентября до 5.00 24 сентября воды не будет по адресам: улицы Аэропортовская, Бигичева; ул.Бондюжская, 3а; улицы Вагапова, Волочаевская, Гастелло; ул.Гвардейская, четные №№2/22, 6, 8, 10, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 34, 38, 48/2, 48 корп. 1, 2, 50, нечетные №№1-65; ул. Глушко; ул. Губкина, 2а, 6, 8, 10, 14; ул.Ершова, 29, 29а, 29б, 31; улицы Закиева, Исанбета, Искра, Кайбицкой; проспект Камалеева; ул.Кариева; ул.Космонавтов, четные дома №№6-46, нечетные дома №№7-67; ул.Красной Позиции, 3а, 3б; улицы Крутая, Курская; ул.Кутуя, четные дома №№16-118, нечетные дома №№31-167; ул.Лумумбы, четные дома №№20-64, нечетные дома№№13-61; улицы Лучезарная, Магистральная, Макаренко, Матросова, Новоселья, Октябрьский городок; проспект Победы, четные дома №№120-194, нечетные дома №№139, 141; улицы Разина, Расковой, Сахарова, Седова, Спортивная, Толбухина, Тулпар, Тыныч, Файзи, Цимлянская, Шуртыгина, Юлаева, а также в поселках Большие Клыки, Каенлы и Офицеров.

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