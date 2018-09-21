В Чувашии задержали нелегальных перевозчиков, которые переправляли людей через Волгу

СЕГОДНЯ 19:47 2018-09-21T19:47:27+03:00

У них не было соответствующего разрешения и и даже необходимых наборов средств безопасности

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В Чувашии задержали двух жителей Новочебоксарска в возрасте 23 и 24 лет, которые незаконно перевозили через Волгу пассажиров. В распоряжении молодых людей имелось несколько лодок, но не имелось разрешения на перевозку людей и даже необходимых средств безопасности.

- Следственный комитет на транспорте возбудил уголовные дела по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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