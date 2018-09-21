2018-09-21T12:29:13+03:00
Общество

В Казани досрочно начали отопительный сезон в 165 социальных объектах

Это детские сады, школы и медучреждения
Олег ЛУГОВОЙ
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Тепло подали в связи с понижением температуры воздуха.Тепло подали в связи с понижением температуры воздуха.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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В столице Татарстана в связи с понижением температуры воздуха отопительный сезон досрочно начали для 165 социальных объектов.

Это 103 детских сада, 36 школ и еще семь других образовательных учреждений и 17 объектов системы здравоохранения.

- По нормативам при централизованной системе отопления рекомендуется подавать тепло после того, как среднесуточная температура наружного воздуха достигнет +8 градусов и будет держаться на этом уровне в течение пяти дней. Однако, несмотря на то, что пока в Казани этот параметр не достигнут, в учреждения социальной сферы тепло дали раньше из-за устойчивого понижения температуры воздуха, - сообщают в мэрии города.

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