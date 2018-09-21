В Йошкар-Оле закрыли торговый центр "Плаза"

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-21T13:44:44+03:00

Его работа приостановлена на неопределенный срок

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Утром, 21 сентября, в Йошкар-Оле судебные приставы приостановили работу торгового центра "Плаза". Здание находится по адресу улица Кремлевская, 21.

Исполнительный лист городского суда с решением об этом поступил к приставам еще 13 сентября. Причиной этому стало несоответствие торгового центра "Плаза" требованиям пожарной безопасности. Однако в течение установленных пяти дней добровольно обнаруженные недочеты устранены не были.

Когда центр вновь откроет свои двери, пока не ясно - для начала администрации объекта необходимо устранить указанные выше нарушения.

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