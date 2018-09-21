2018-09-21T13:47:29+03:00
Спорт

Экологи Татарстана призывают жителей республики на день отказаться от машин

22 сентября, отмечается международный день без автомобиля
Алина ГАБДУЛИНА
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В субботу, 22 сентября, отмечается международный день без автомобиляВ субботу, 22 сентября, отмечается международный день без автомобиляФото: Александр ГЛУЗ
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Министерство экологии Татарстана предложило жителям республики на день отказаться от автомобилей и принять участие в соответствующей международной акции.

Помимо этого, они и сами 21 сентября, накануне акции, пересели на велосипеды. Так, инспекторы Центрального территориального управления проехались от улицы Ершова до здания Министерства.

- Главный эффект – это, конечно же, экологично, во-вторых, экономично – нет трат на бензин. Есть также энергоресурсосберегающий и энергосжигающий эффекты. Час, прокатанный на велосипеде, приравнивается к тренировке по боксу, сжигается до 1000 килокалорий, - заявляет министр экологии и природных ресурсов Татарстана Рустем Камалов.

В субботу, 22 сентября, отмечается международный день без автомобиля. К слову, в этот день жители Казани смогут принять участие в велозабеге, который начнется в 14.00 у театра имени Галиаскара Камала.

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